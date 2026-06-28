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ABD ordusu, İran'da bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu
Ahmet Dursun
28 Haziran 2026
ANKARA
Öne çıkan gelişmeler
ABD ordusu, "ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da
bazı hedeflere saldırılar düzenledi
BM, Hürmüz Boğazı konusunda taraflara "imzalanan
anlaşmaya bağlı kalma
" çağrısı yaptı
ABD Başkanı Trump, İran'ı "
ateşkesi ihlal etmekle
" suçladı
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ABD ordusu, "ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da bazı hedeflere saldırılar düzenledi
ABD ordusu, İran'da bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu
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ABD ordusu, İran'da bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu
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