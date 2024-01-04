Dolar
29.75
Euro
32.61
Altın
2,045.71
ETH/USDT
2,280.30
BTC/USDT
44,216.00
BIST 100
7,547.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı ile Biden'ın Danışmanı Tel Aviv'de görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Diplomatik uzlaşma için kısa bir zaman aralığı var ve biz bunu tercih ediyoruz. İran'ın vekili Hizbullah'ın tehditlerine tolerans göstermeyeceğiz ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız." dedi.

Ahmet Dursun  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İsrail Savunma Bakanı ile Biden'ın Danışmanı Tel Aviv'de görüştü

Ankara

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'a, İsrail ile Hizbullah arasında savaşın önlenmesi konusundaki diplomatik süreç için "kısa bir zaman aralığı" olduğunu söyledi.

İsrail Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Gallant, ABD Başkanı Biden'ın Danışmanı Hochstein ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve üst düzey savunma yetkililerinin de katıldığı görüşmede, İsrail'in kuzeyindeki güvenlik durumu ele alındı.

Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle Lübnan sınırında yer alan bölgede 80 binden fazla İsraillinin yerinden edildiğini ifade eden Gallant, bu güvenlik sorununun giderilmesi ve yerinden edilen İsraillilerin geri dönüşünün sağlanmasının en önemli öncelikleri olduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Mümkün olan tek sonuç, kuzeyde vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlayacak yeni bir gerçeklik. Diplomatik uzlaşma için kısa bir zaman aralığı var ve biz bunu tercih ediyoruz. İran'ın vekili Hizbullah'ın tehditlerine tolerans göstermeyeceğiz ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gallant, Hochstein'a bölgedeki çalışmalarından ve Washington yönetimi ile Biden'ın "İsrail'in güvenliğine yönelik kararlılığını yansıtmasından dolayı" teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden'ın Kıdemli Danışmanı Hochstein, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimi düşürmek için Tel Aviv'e gitmişti.

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 28 Aralık'ta yaptıkları açıklamalarda, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde Tel Aviv'in yeni adımlar atabileceğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda, 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekûn savaşa dönebileceği endişelerine yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Acil Durum Hastanesi'nin inşası sürüyor
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 47 gündür aranıyor
Alanya'da seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
"Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni detaylara ulaşıldı
Bursa'da "Teröre Lanet, Şehitlerimize ve Gazilerimize Saygı Yürüyüşü" düzenlendi

Benzer haberler

İsrail'de yargıya Gazze sakinlerine “soykırımı" kışkırtanlar hakkında dava açması çağrısı

İsrail'de yargıya Gazze sakinlerine “soykırımı" kışkırtanlar hakkında dava açması çağrısı

İsrail, Araplar ile Doğu Kudüs'teki Filistinlileri, Batı Şeria'ya sürmeye hazırlanıyor

İsrail Savunma Bakanı ile Biden'ın Danışmanı Tel Aviv'de görüştü

İsrailli askerin orduya ait üsten ekipman çaldığı ortaya çıktı

İsrailli askerin orduya ait üsten ekipman çaldığı ortaya çıktı
GÖRÜŞ - Amerikan kampüsleri Siyonist Evanjelik lobinin kuşatması altında

GÖRÜŞ - Amerikan kampüsleri Siyonist Evanjelik lobinin kuşatması altında
BM, Gazze'deki sivillere yönelik göç çağrılarından rahatsız

BM, Gazze'deki sivillere yönelik göç çağrılarından rahatsız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet