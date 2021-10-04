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Dünya

İsrail Savunma Bakanı, İran’ın Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsünde bulunduğunu savundu

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran’ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) bulunan bazı İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsünde bulunduğunu iddia etti.

Esat Fırat   | 04.10.2021
İsrail Savunma Bakanı, İran’ın Güney Kıbrıs'taki İsrail hedeflerine saldırı teşebbüsünde bulunduğunu savundu

Kudüs

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Gantz, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın İsrail hedeflerine yönelik bir başka saldırısı Kıbrıs'ta (GKRY) engellendi." ifadelerini kullandı.

İran'ın, İsrail'e olduğu kadar küresel ve bölgesel bir tehdit olmaya devam ettiğini öne süren Gantz, "Vatandaşlarımızı her yerde ve her türlü tehdide karşı korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gantz, açıklamasında daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

İsrail hükümeti de daha önce, "İran'ın, GKRY'de bazı İsrailli iş adamlarını öldürmek istediğini" iddia etmişti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş adamlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesine yer verilmişti.

Daha önce İsrail basınında çıkan haberlerin aksine İsrailli milyarder Teddy Sagi'nin hedeflerden biri olmadığı belirtilmişti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Sagi'nin kimliği açıklanmayan bir Rus ortağına borcu nedeniyle GKRY'de "birkaç gün önce" suikasta uğramaktan son anda kurtulduğu ileri sürülmüştü.

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