İsrail savaş uçağı eylemcileri hedef aldı

GAZZE

Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinin doğusunda, Gazze İsrail sınırında, ablukanın kırılması ve zorla göç ettirildikleri topraklara geri dönüş hakkının uygulanması için eylem yapan Filistinlilere İsrail savaş uçağı hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, yanan uçurtma ve balon atan bir gruba hava saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 190'dan fazla Filistinli sivil, İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.

Muhabir: Moustafa Maged Haboosh