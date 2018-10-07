Cansuyu Derneği, Endonezya'da sıcak yemek dağıtıyor

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da çadırlara yerleşen bin kişiye her gün sıcak yemek ulaştırıyor.

PALU

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, deprem ve tsunaminin vurduğu Endonezya'da çadırlara yerleşen bin kişiye her gün sıcak yemek dağıtıyor.

İlk olarak 7,5 şiddetinde depremin vurduğu ardından tsunaminin meydana gelmesiyle Palu ve Donggala'yı birbirine bağlayan sahil şeridinde yerleşim yerlerinin çoğu tahrip oldu. Evleri zarar gören halk, kıyı bölgelerini terk ederek yüksek noktalarda kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Cansuyu Derneği, yiyecek bulmakta zorlanan halka sıcak yemek dağıtıyor. Her gün bin kişiye dağıtılan yemekte pilav, tavuk ve sebze bulunuyor.

Bu arada denek tarafından unutulmayan çocuklara da balon ve şeker dağıtıldı.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Endonezya Koordinatörü Bayram Numan Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak yemek dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bu arada, Palu ve Donggala bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar enkaz altında bin 944 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 bin 600'den fazla yaralının da hastanelerde tedavisi sürüyor.

Öte yandan 70 bin civarında yerleşim yerinin hasar gördüğü deprem bölgesinde yaklaşık 63 bin kişi çadırlarda kalıyor.

Önce deprem sonra tsunami vurdu

Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde geçen hafta cuma günü ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Muhabir: Selman Tür