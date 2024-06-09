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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.

Esat Fırat  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu

Kudüs

Gantz, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum." dedi.

Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti.

Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu’dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot'un istifa ettiği bildirildi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın ardından Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiği belirtildi.

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Başbakan Netanyahu’ya istifa mektubunu sundu.

Eisenkot, mektubunda, "Başbakanlığını yaptığınız kabine, savaşın hedeflerine ulaşması için gerekli kararları almadı." ifadesini kullandı.

Bu kararların alınmamasının İsrail’in stratejik durumuna ve ulusal güvenliğine zarar verdiğini vurgulayan Eisenkot, Netanyahu’ya hitaben, "Son dönemde aldığınız kararların ülkenin çıkarlarına uygun olmadığını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Eisenkot'tan kısa bir süre önce İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtmişti.

Netanyahu’dan savaş kabinesinden istifa eden Gantz’a sert eleştiri

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağanüstü hal hükümetinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz’ı “istifa kararını doğru zamanda almamakla” eleştirdi.

Netanyahu, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır.” dedi.

Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, “Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

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