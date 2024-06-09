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Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 3 gazeteci daha yaşamını yitirdi.

Muhammed Emin Canik  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 gazeteci daha hayatını kaybetti

İstanbul

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

Filistin el-An Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Abdullah Ahmed el-Cemel, Aile Saadeti Dergisi muhabiri Ahlam Azzat el-Icle ve Sureyya Medya çalışanı Dina Abdullah el-Batnici'nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 150'ye yükseldiği bildirildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 84 Filistinli öldürüldü, 84 bin 494 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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