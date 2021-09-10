Dolar
8.46
Euro
10.00
Altın
1,793.03
ETH/USDT
3,280.10
BTC/USDT
45,374.00
BIST 100
1,438.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail polisi Kudüs’te bir Filistinliyi ağır yaraladı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi ağır yaraladı.

Esat Fırat   | 10.09.2021
İsrail polisi Kudüs’te bir Filistinliyi ağır yaraladı

Kudüs

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Mescid-i Aksa’nın Meclis (Nazır) Kapısı’nda meydan geldiği belirtilen olayda bir polisin hafif yaralandığı, saldırıyı gerçekleştiren kişinin ateş edilerek “etkisiz hale” getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

Filistin basınında yer alan haberlerde ise bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişinin İsrail polisinin ateş açması sonucu ağır yaralandığı vurgulandı.

Olayın ardından İsrail polisi, Eski Şehir bölgesinin kapılarını bir süreliğine kapattı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre polis, bölgedeki gerginliği dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1926 kişi hayatını kaybetti
İran'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Ukrayna'daki kabir ziyaretinden İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen 156 dindar Yahudi'de virüs tespit edildi
Gelecek 6-9 ayda pandeminin bitmesi, Kovid-19'un endemik bir hastalığa dönüşmesi bekleniyor
BioNTech gelecek haftalarda 5-11 yaş grubu için koronavirüs aşısı kullanım izni isteyecek

Benzer haberler

İsrail polisinin Kudüs’te ağır yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisinin Kudüs’te ağır yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polisi Kudüs’te bir Filistinliyi ağır yaraladı

Ukrayna'daki kabir ziyaretinden İsrail'e sahte Kovid-19 testiyle dönen 156 dindar Yahudi'de virüs tespit edildi

İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor

İsrail güçleri hapisten kaçan Filistinli tutukluların yakınlarını gözaltına almaya devam ediyor
Filistin yönetimi: İsrail'in tutuklulara yönelik baskıları sürerse tüm Filistin'de tansiyon yükselecek

Filistin yönetimi: İsrail'in tutuklulara yönelik baskıları sürerse tüm Filistin'de tansiyon yükselecek
Lavrov: İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmeleri destekliyoruz

Lavrov: İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmeleri destekliyoruz