İsrail ordusunun Cenin'e baskını ve Filistinlilere şiddeti devam ediyor
Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki mülteci kampına baskını ve buradaki Filistinlilere şiddeti sürüyor.
Kudüs/Cenin
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü devreye girmesinin ardından İsrail ordusu, salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" saldırısını başlattı. İsrail ordusu, kentteki Cenin Mülteci Kampı ve devlet hastanesini 2 gündür kuşatma altında tutuyor.
- İsrail'in yeni askeri saldırıları sonucu Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinli yerinden edildi
İsrail ordusunun, Cenin'deki saldırılarında şu ana kadar 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. İsrail ordusuna ait iş makineleri söz konusu baskında çevredeki altyapıyı tahrip ederken İsrail askerlerinin de çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.
İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araç ve iş makinelerinin dolaştığı bölgede İsrail güçleri, Cenin Devlet Hastanesinden hastaların, sivil araç veya ambulansla ayrılmasına müsaade etmiyor.
Böbrek hastası Raid Sabbah (57), AA muhabirine, salı günü diyaliz için geldiğini daha sonra İsrail askerlerinin hastaneyi kuşattığını söyledi.
Hastaneden ayrılmalarına müsaade etmediklerini paylaşan Sabbah, yaşı ve hastalığına rağmen İsrail askerlerinin kendisinin ambulansla buradan çıkmasına izin vermediğini, araçtan indirildiğini ve yürümeye zorlandığını anlattı.
Yanlarında bebeklerini taşıyarak hastaneden ailesiyle ayrılan Muhammed Ebu Mahmud, bölgeye yapılan bombardımanda arabasının vurulduğunu ve sağlık merkezine sığındıklarını belirtti.
Ebu Mahmud, hastanenin içinde yemek bulunmadığını ve İsrail askerlerinin çıkanlara kötü muamele ettiğini aktardı.
Sabah saatlerinde işine gittikten sonra İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattığı haberini aldığını ifade eden Umm Suheyb el-Gul, bir süredir hastanede beklediğini anlattı.
Yakınlarının evine sığınacağını söyleyen Umm Suheyb el-Gul, İsrail ordusunun kampın çevresindeki kuşatmasının devam ettiğini hatırlattı.
Beyaz önlüğüyle hastaneden ayrılan sağlık çalışanı Kays el-Ammur da hastanede çok sayıda hastanın mahsur kaldığını, "yemek veya ilaç olmadığını" içerideki durumun kötü olduğunu vurguladı.
Filistinli sağlık çalışanı, İsrail ordusunun hastanenin girişine salı günü yığdığı toprak duvarı bugün öğleden sonra açtığını paylaştı.
Başından hedef alındı
İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandığı için yüzünde bandajla kampın dışında bekleyen Emir Hazım, İsrail askerlerinin baskınını öğrenmesinin ardından annesini almak için kampa doğru yola çıktığını anlattı.
Hazım, "Kampın tehlikeli olduğunu fark ettikten sonra dönmeye çalıştım ama bu sırada İsrail askerleri bana ateş açtı. Kasıtlı olarak başımı hedef alan, öldürmek için bir atıştı. Açıkçası mucizeyle kurtuldum." ifadesini kullandı.
Hastanede mahsur kaldığını bugün ayrıldığını paylaşan Hazım, "İsrail ordusunun öldürdükleri Filistinli sayısını artırmak amacıyla kampa baskın düzenlediğini" dile getirerek, "İsrail'in kendisinin bizzat bölgede terör saçtığını, kendisine ateş açılmasının bunun bir örneği olduğunu" vurguladı.
İsrail saldırıları altındaki Cenin Mülteci Kampı sakinleri evlerinden sürülüyor
İsmini vermek istemeyen Filistinli bir kadın ise "İsrail ordusu, saldırıların ardından kamptaki tüm mahalleleri boşaltmaya başladı.” dedi.
Cenin Mülteci Kampı'ndaki evinden İsrail güçleri tarafından zorla çıkartıldığını belirten Filistinli kadın, kamp sakinlerinin yardımıyla yaşlı ve engelli annesiyle birlikte kamptan kaçmak zorunda kaldığını söyledi.
Filistinli kadın, "90 yaşında bir kadının evinden zorla çıkartılmasına sebep olacak suç nedir?” diyerek, duruma tepki gösterdi.
İsrail ordusunun kamptaki el-Demc ve el-Havaşin bölgelelerinde yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik baskılarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor.
Cenin Belediyesinin Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, İsrail ordusunun yeni bir askeri saldırı başlatması sonucu, Cenin Mülteci Kampı'ndan 600'den fazla Filistinlinin yerlerinden edildiğini bildirdi.
Filistinlilere hoparlörlerle sürgün emri
Mahmud Ramazan da İsrail ordusunun kamptan ayrılmaları için hoparlörlerle çağrı yaptığını ve gerçek mermiyle ateş altında evlerinden zorla çıkarıldıklarını söyledi.
Ramazan, "Hasta annemi taşımak için ambulans talep ettik ancak ordu kampı kuşattıktan sonra çabamız boşunaydı.” ifadesini kullandı.
İlerlemiş yaşına rağmen İsrail ordusunun evinden yerinden ettiği Cuma el-Masri ise “İsrail askerleri bizden kampı boşaltmamızı istedi ve bizi kampı terk etmeye zorladı. Yaşlıların, kadınların ve çocukların çok zor koşullarda kamptan ayrıldığını gördüm. Kamptaki durum felaket ve bazı mahallelerde neler olduğunu bilmiyoruz, ancak bomba ve çatışma sesleri hiç susmadı.” dedi.
Gazze'de ateşkesten sonra İsrail gözünü Batı Şeria'ya çevirdi
Hamas ve İsrail arasında imzalanan anlaşma gereği 19 Ocak'tan itibaren Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması uygulamaya girdi.
İsrail, bu tarihten itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet ve baskı uygulamalarını artırdı.
Filistin makamlarının paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin hareket özgürlüğünü kısıtlayan kontrol noktaları 898'e yükseldi. Batı Şeria'da Filistinlilerin beldelerini ya da kentlerinden ayrılarak başka yerlere gitmek istediğinde kontrol noktalarında saatler geçirmek zorunda kalıyor. Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentinde 43 yaşındaki bir kadın kontrol noktası kuyruğunda geçirdiği kalp krizinde hayatını kaybetti.
İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ve Lübnan'dan sonra Batı Şeria'da "güvenlik konseptini" değiştirmeye başladığını, kendi partisinin de girişimiyle bunun "İsrail'in savaş hedefleri arasına hükümet kararı olarak alındığını" paylaşmıştı.
İsrail siyasetinde, Gazze'de ateşkese varılmasına yönelik eleştirel açıklamalar yapan hükümet yetkilileri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'e düzenlenen baskını desteklemiş, saldırıların günler boyunca devam edebileceğini belirtmişti.
İsrail kuşatması altındaki Cenin Mülteci Kampı'nda 2 bin civarında aile yerinden edildi
İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve saldırılarda 2 bin kadar Filistinli ailenin zorla yerinden edildiği bildirildi.
Cenin Belediyesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Beşir Metahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cenin Mülteci Kampı'ndan sürgün edilen, en temel gereksinimlerden yoksun 2 bin kadar Filistinli ailenin civardaki köylere yerleştirildiğini söyledi.
İsrail ordusunun akşam saatlerinde ise Filistinlilerin kamptan çıkışına izin vermediğini belirten Metahin, kamptan ayrılacaklara perşembe sabahı tekrar çıkış yapmayı denemelerini bildirdiğini aktardı.
Yerinden edilen Filistinlilerin zor koşullar altında olduğunu ifade eden Metahin, dışarıdan yardım gelememesi sebebiyle köy sakinlerinin bölgeye gelen ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduğunu kaydetti.
Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü devreye girmesinin ardından İsrail ordusu, salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" saldırısını başlattı. İsrail ordusu, kentteki Cenin Mülteci Kampı ve devlet hastanesini 2 gündür kuşatma altında tutuyor.
İsrail ordusunun, Cenin'deki saldırılarında şu ana kadar 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.