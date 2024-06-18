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Dünya

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef aldı

İdiris Okuduci  | 18.06.2024 - Güncelleme : 18.06.2024
İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde bir aracı hedef aldı

Beyrut

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan’ın güneyinde seyir halindeki bir araca yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’nın geçtiği habere göre, hava saldırısı Lübnan’ın sahil kenti Sur’un kuzeyindeki El Burgaliye beldesi yolu üzerinde yaşandı.

Saldırı sonucu aracın büyük oranda yandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu buna benzer son saldırıyı Kurban Bayramı'nın ilk günü Lübnan’ın güneyinde Hizbullah mensubuna ait bir araca düzenlemişti.

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