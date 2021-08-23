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Dünya

İsrail ordusu Gazze sınırına yeni bariyer inşa ediyor

İsrail ordusu, Filistinlilerin daha önce örülen duvara yaklaşmasını engellemek için abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yeni bir engel inşa etmeye başladı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Halime Afra Aksoy   | 23.08.2021
İsrail ordusu Gazze sınırına yeni bariyer inşa ediyor

Kudüs

İsrail'in "Walla" haber sitesi, İsrail ordusunun Gazze sınırı yakınlarındaki çalışmalarına ilişkin bir haber yayımladı.

Haberde, İsrail ordusundaki mühendislik ekiplerinin, dün gece saatlerinde Gazze sınırına, Filistinlilerin askerlere yaklaşmalarını zorlaştıran yeni bir bariyer inşa etmeye başladığı kaydedildi.

Söz konusu adımın, "bir Filistinlinin duvardaki bir delikten İsrailli keskin nişancıya tabancayla ateş açmasının ardından geldiği" savunulan haberde, "Ordudaki keskin nişancıların, silahlı Filistinli göstericileri sadece çit boyunca değil daha uzun mesafeden hedef almasına da karar verildi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu sınırda inşasına başlanan engelin mahiyetine ilişkin açıklama yapmadı.

Gazze sınırındaki olaylar

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 21 Ağustos akşamı Gazze sınırında yaşanan olaylarda, sınır polisine bağlı bir askerin açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtilmişti.

İsrail ordusu, buna karşılık olarak Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 4 hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'nın 1969'da fanatik bir Yahudi tarafından yakılmasının 52'nci yılı dolayısıyla aynı gün Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere ateşli silah ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, 22'si çocuk, 41 Filistinlinin yaralandığı açıklanmıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberini yakmıştı.

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