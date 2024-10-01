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İsrail güçleri Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan Zahraa Hastanesi'nin yakındaki bir binayı vurdu. Son duruma ilişkin olay yerinden canlı yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile baş başa görüştü. VTR
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Dünya

İsrail ordusu Beyrut'un güneyine yeni saldırı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bir binaya saldırı düzenledi.

Mahmut Geldi  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
İsrail ordusu Beyrut'un güneyine yeni saldırı düzenledi

Beyrut

Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Cenah bölgesindeki bir bina, İsrail saldırısının hedefi oldu.

Zahrani Hastanesi'ne yakın bir noktada yer alan çok katlı binadaki 2 dairenin hedef alındığı belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği binadan dumanlar yükselirken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, ordunun Beyrut'ta bir hedefe saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini "karadan işgal girişimine" dair görüntüler paylaştı⁠

israil ordusu, Lübnan'ın güneyine "karadan işgal girişimi" kapsamında düzenlediği hava ve kara saldırılarına ilişkin bazı görüntüler yayımladı.

İsrail ordusundan konuya dair açıklama yapıldı.

Lübnan'ın güneyine yönelik işgal girişimine dair bilgilere ve görüntülere yer verilen açıklamada, İsrail ordusunun sınır yakınlarında tüneller ve silah depoları tespit ederek ortadan kaldırdığı ve istihbarat topladığı savunuldu.

Depolardaki silahların bir kısmının İsrail topraklarına götürüldüğü iddia edilen açıklamada, İsrail'in havadan ve karadan düzenlediği saldırıları içeren görüntüler paylaşıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını belirtmişti.

Hizbullah ise İsrail'in Lübnan topraklarında bazı noktalara karadan işgal saldırıları gerçekleştirdiğine ilişkin açıklamaları yalanlamıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.


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