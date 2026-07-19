İsrail, Lübnan ile varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki iki beldede patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdü, başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesinde ise İsrail saldırılarında hasar gören binanın bir bölümü çöktü.

İsrail Lübnan'da yıkım faaliyetlerini sürdürdü, Beyrut'ta hasarlı bina çöktü İsrail, Lübnan ile varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasına rağmen ülkenin güneyindeki iki beldede patlayıcılarla yıkım faaliyetlerini sürdürdü, başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesinde ise İsrail saldırılarında hasar gören binanın bir bölümü çöktü.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını ve yıkım faaliyetlerini sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabaha karşı Nebatiye vilayetinde işgal altında tuttuğu Hıyam ve Deyr Seryan beldelerinde patlayıcılarla yıkım faaliyetleri gerçekleştirdi.

Öte yandan Dahiye'deki Meşrefiyiye bölgesinde, İsrail'in son saldırılarında hasar gören bir binanın bir bölümü sabaha karşı yıkıldı. Çökme nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Söz konusu binanın daha önce İsrail hava saldırılarında zarar gördüğü belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olay yerine sevk edilen Sivil Savunma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak enkaza yaklaşılmasını engelledi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 328 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil olmak üzere savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.