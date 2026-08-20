Beyoğlu'nda tramvay raydan çıktı

Gökçe Karaköse,Veysel Ensar Gökcegözog
20 Ağustos 2026•Güncelleme: 20 Ağustos 2026
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda Kabataş seferini yapan tramvay Fındıklı istasyonu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkarak Bağcılar istikametine giden rayların üzerine geçti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve İBB ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla raydan çıkan tramvay bölgeden kaldırıldı.
Bir süre Fındıklı-Bağcılar istasyonları arasında yapılan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.