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Dünya

İsrail, Kadir Gecesi’nde Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara açmayı reddetti

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ni Kadir Gecesi’nde ibadete açmayı reddettiğini bildirdi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ömer Erdem  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
İsrail, Kadir Gecesi’nde Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara açmayı reddetti

Ramallah

Bakanlıktan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanı Muhammed Necm, İsrail’in her yıl olduğu gibi bu sene de Kadir Gecesi’nde Harem-i İbrahim Camii’ni tüm bölümleri ve avlularıyla birlikte ibadete açmayı reddettiğini söyledi.

İsrail'in caminin doğu kapısını açmayı dördüncü kez reddettiğini kaydeden Necm, cami tam olarak teslim edilmediği için bölünmüş bir şekilde almayı reddettiklerini belirtti.

Necm, ramazan ayının başlangıcından bu yana bakanlığın bu konuda net bir tavır aldığını ifade ederek, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'nin tüm alanlarında Müslümanların ibadet etme hakkını ihlal eden tutumundan vazgeçene kadar, Evkaf ve Din İşleri Bakanlığının da tutumunu sürdüreceği vurgulandı.

Bu uygulamanın keyfi ve tehlikeli bir adım olduğunu vurgulayan Necm, "Bu, kutsal bir mekanda tehlikeli bir emsal teşkil eden keyfi bir uygulamadır. Aynı zamanda Müslümanların duygularını kışkırtan ve Ramazan ayının kutsiyetini hiçe sayan bir adımdır." dedi.

Bakan Necm, Filistin halkına Harem-i İbrahim Camisi'ne gelerek ve camide bulunarak burayı koruma çağrısı yaptı.

Harem-i İbrahim Camisi, ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılıyordu ancak İsrail makamları bu yıl söz konusu uygulamayı 3 haftadır yerine getirmiyor.

Müslümanlar için en kutsal 4. Cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.

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