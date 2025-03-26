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Dünya

Güney Kore, Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izlemek amacıyla yüzer platform kurdu

Güney Kore, Çin ile arasında anlaşmazlık konusu olan Sarı Deniz'deki Pekin yönetiminin faaliyetlerini izlemek amacıyla büyük bir yüzer platform kurduğunu açıkladı.

Sercan İrkin  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Güney Kore, Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini izlemek amacıyla yüzer platform kurdu

İstanbul

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanı Kang Do-hyung, parlamentonun yasama komitesi toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kang, "Bölgede, çevresel inceleme başlatmak için büyük ve sabit bir yüzer yapı (kurarak) karşı tedbir aldık." dedi.

Bakan Kang, Güney Kore'nin Çin'in Sarı Deniz'deki faaliyetlerini "yakından izlediğini" vurguladı.

Çin Büyükelçiliğinin açıklaması

Seul'deki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, Pekin yönetiminin, iki ülkenin de Özel Ekonomik Bölgesi (EEZ) olarak kabul ettiği alanın kesiştiği bölgede inşa ettiği yapılara dair açıklamada bulundu.

Açıklamada, söz konusu yapıların balık çiftliği olduğu ve bu tesislerin hiçbir anlaşmayı ihlal etmediği kaydedildi.

İki ülkenin, bugüne kadar iyi ve sorunsuz bir iletişim sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "konunun gereksiz yere siyasileştirilmesinden kaçınılmasını" umdukları belirtildi.

Güney Kore, Çin'in ihtilaflı Sarı Deniz'de inşa ettiği yapıları incelemek amacıyla bir araştırma gemisi göndermişti.

Gemi, Çin sahil güvenlik gemileri ve sivil kişilerin bulunduğu botlar tarafından engellenmişti. Gemi, yaklaşık 2 saat süren gerginliğin ardından geri çekilmek zorunda kalmıştı.

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