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Dünya

Gana, 2022'de altın kaçakçılığı nedeniyle 1,2 milyar dolar kaybetti

Gana Maliye Bakanı Cassiel Ato Forson, ülkenin 2022'de altın kaçakçılığı nedeniyle yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir kaybına uğradığını açıkladı.

Adam Abu-bashal  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Gana, 2022'de altın kaçakçılığı nedeniyle 1,2 milyar dolar kaybetti

Abuja

Bakan Forson, İngiltere-Gana Altın Programı yetkilileriyle Gana'nın başkenti Akra'da Maliye Bakanlığında bir araya geldi.

Forson, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkenin 2022'te altın kaçakçılığı nedeniyle yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir kaybına uğradığını kaydetti.

Bakan Forson, "Ekonomik krizimizin zirve yaptığı 2022 yılında, yaklaşık 60 ton altın yasa dışı yollarla Gana'dan çıkarıldı. Bu kaçakçılık, ülkemizi önemli döviz ve devlet gelirinden mahrum bıraktı. Eğer bu servet ekonomimizde kalsaydı, etkisini hayal edin." ifadelerini kullandı.

Altın kaçakçılığının ülke ekonomisine zarar verdiğini vurgulayan Forson, altın kaçakçılığını önlemek ve Gana'nın altın kaynaklarından tam anlamıyla faydalanmasını sağlamak amacıyla atılacak yeni adımları duyurdu.

Forson, bu kapsamda, Gana Altın Kurulu (GoldBod) adında yeni bir düzenleyici kurumun kurulacağını ifade etti.

Tarihte "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en çok altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.


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