İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne olası kara saldırısı gündemdeki yerini korurken, İsrail Güvenlik Kabinesi toplandı.
Kudüs
Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin toplandığı belirtildi.
- İsrail yönetiminden "kara operasyonu" mesajı
- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişi öldü
- Gazze Şeridi’ndeki yıkım sınırın İsrail tarafından bile görülebiliyor
- İsrail'in Gazze saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı
- Gazze'de binlerce kişiye hizmet sunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ilaç stoku tükendi
- İsrail saldırıları nedeniyle Şifa Hastanesine sığınan binlerce Filistinli, içecek su bile bulamıyor
Haberde, İsrail'in olası kara operasyonuna Güvenlik Kabinesi'nin onayıyla mümkün olduğuna dikkati çekilirken, 7 Ekim'den bu yana söz konusu kabinenin daha önce de toplandığı kaydedildi.
İsrail yönetiminden bugün gelen açıklamalarda, İsrail ordusunun olası kara harekatına ilişkin sinyaller verilmişti.
Başbakan Binyamin Netanyahu, bugün Gazze sınırına yaptığı ziyarette askerlerle çekilmiş bir görüntüsünü sosyal medyadan paylaşarak "hazırız" mesajını vermişti.
Savunma Bakanı Yoav Gallant da yine Gazze sınırındaki askerlere yaptığı konuşmada, "Şu anda Gazze'yi uzaktan görüyorsunuz. Yakında içeriden de göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.
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