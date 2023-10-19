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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Brüksel'de Araplar ve Yahudiler birlikte barış mesajı verdi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Araplar ve Yahudiler, Filistin-İsrail çatışmasına karşı barış mesajı vermek için bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Brüksel'de Araplar ve Yahudiler birlikte barış mesajı verdi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda yerel saatle 17.30 civarında bir araya gelen Araplar ve Yahudilerden oluşan bir grup, "Barış şimdi", "Arap-Yahudi dayanışması", "Seçimimiz birlik olmak", "Siyasi çözüm, askeri değil" yazılı pankartlar taşıdı.

AA muhabirine konuşan 23 yaşındaki Fas asıllı Wassim Allouka, birbirlerinin bakış açısını anlayarak Arap ve Yahudi toplulukların birlikte yaşaması gerektiğini söyledi.

Yahudi toplumundan Avi Tawil de birlikte barış içinde yaşamanın önemine işaret ederek, "Ben kipamı giyerken, Müslüman bir kadın başörtüsüyle rahatça dolaşabilmeli. Kimse dini nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı." diye konuştu.

Tawil, İsrail ve Filistinlilerin bölgede barış içinde yaşadığı, çocukların bombalar yerine parlak geleceklerine odaklı olduğu günlerin geleceğine inandığını dile getirdi.

Belçika vatandaşı Yahudi Patrick Menache da ailesinin Türkiye'den geldiğini belirterek, kısa süre önce İzmir'de anneannesinin doğduğu mahalledeki sinagogu ziyaret ettiğini ve bundan büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Menache, Arap-Yahudi gerginliğinin siyasi temelli olduğunu, halklar arasında barış içinde yaşamanın mümkün olduğunu kaydetti.

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