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Dünya

İsrail güçlerinden, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri protestosuna müdahale

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine tepki için düzenlenen gösteriye müdahale etti.

Halime Afra Aksoy   | 24.07.2020
İsrail güçlerinden, Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri protestosuna müdahale Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Palestinian Territory

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlalleri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Salfit kentine bağlı Haris beldesinde toplanan Filistinliler, bölgede inşası planlanan Yahudi yerleşim birimini protesto ederek yürüyüş düzenledi. Filistinliler, cuma namazını, İsrail'in el koyma tehdidi altında olan arazide kılmak için yürüyüşe geçti. İsrail güçleri, yolu bariyerlerle kapatarak, göstericlerin ilerlemesine izin vermedi. ( Nedal Eshtayah - Anadolu Ajansı )

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre onlarca Filistinli, Selfit kentine bağlı Haris köyünde topraklarının Yahudi yerleşim birimi inşası için el konulma tehdidini protesto etmek amacıyla bir araya geldi. 

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail askerlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

İsrail askerleri ayrıca yerleşim birimi inşası için el konulma tehdidi altındaki topraklarda cuma namazı kılmak isteyen Filistinlileri de engelledi.

İsrail ve Filistinli kaynaklar, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimcinin yaşadığını kaydediyor. Uluslararası hukuk, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul ediyor.

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