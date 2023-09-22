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Dünya

İsrail güçleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentindeki bir köye düzenlediği baskında bir Filistinli hayatını kaybetti.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
İsrail güçleri Cenin'de bir Filistinliyi öldürdü

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Cenin'e bağlı Kefr Dan köyüne baskın düzenledi.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları da İsrail askerlerinin köye askeri araçlarla girdiğini ve bazı evlere baskın yaptığını kaydetti.

Tanıklar, Filistinli ve İsrail güçleri arasında olayların çıktığını, silah seslerinin duyulduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yıl başından bu yana İsrail askerlerinin Filistin köy ve kasabalarına yönelik tekrarlanan baskınları ile Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle sık sık gerilim yaşanıyor.

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