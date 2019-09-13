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Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde toplanan Filistinliler, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenliyor
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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı protestosunda 8 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

Esat Fırat   | 13.09.2019
İsrail güçleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

Kudüs

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesinde toplanan Filistinliler, Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenliyor 

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahalesinde 8 kişi plastik mermiyle yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail askerleri Filistinli göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından alınan bilgiye göre, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum ile Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldelerindeki gösterilere müdahalesinde 8 Filistinli plastik mermiyle yaralandı, birçok gösterici de gazdan etkilendi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.

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