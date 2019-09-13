Euro
6.29
Dolar
5.68
BIST 100
103,071.80
Altın
1,490.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Dünya

Sırbistan'da 'Türk Film Haftası' heyecanı

Başkent Belgrad'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından 15-20 Eylül'de düzenlenecek Türk Film Haftası'nda 11 filmin gösterimi yapılacak.

Bojana Stojanovic,Sanela Crnovrsanin   | 13.09.2019
Sırbistan'da 'Türk Film Haftası' heyecanı

Belgrad

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 15-20 Eylül'de düzenlenecek Türk Film Haftası'nda 11 film sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği himayesinde, Belgrad Gençlik Merkezi iş birliğinde düzenlenecek program kapsamında, Belgradlı sinemaseverler, Türk sinemasının önemli yapıtlarını izleme imkanı bulacak.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fahri Akdoğan, etkinliğe ilişkin düzenlenen basın toplantısında, belgesel, dram, komedi, korku ve aksiyon filmlerinin yer alacağı Türk Film Haftası'nda, izleyenlere geniş ve zengin bir film seçkisi sunulacağını söyledi.

Akdoğan, "Sırbistan'da Türk dizilerinin ve sinemasının oldukça rağbet gördüğü bir ortamda, hem Doğu'yu hem Batı'yı kendine has bir biçimde sentezlemeyi başarabilen Türk filmleri, en seçkin yapımlarıyla izleyicinin karşısına çıkacak." ifadesini kullandı.

Belgrad Gençlik Merkezi Film Programları Müdürü Dragan Nikolic de Sırbistan'daki televizyon kanallarında yayımlanan Türk dizilerini yakından takip edenlerin, Türk filmlerini de izleme fırsatı bulacak olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Aşk Tesadüfleri Sever" filminin gösterimiyle pazar günü başlayacak Türk Film Haftası kapsamında, "Türk İşi Dondurma", "Organize İşler 2", "Buğday", "Unutursam Fısılda", "Anons", "Ahlat Ağacı", "İşe Yarar Bir Şey", "Genç Pehlivanlar" ve "Sofra Sırları" filmleri de gösterilecek.

Açılışına "Anons" filminin yapımcısı Tarık Tufan'ın konuk olacağı etkinliğin, Ustalara Saygı Kuşağı'nda ise Hülya Koçyiğit'in katılımıyla "Susuz Yaz" filminin gösterimi yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus seçimleri, adaylar ve ‘Müslüman demokrasi’nin imtihanı
'Mavi Kız' İran'da yeni bir tartışma başlattı
İngiltere, kaos senaryosu karşısında endişeli
Merkez bankalarında faiz indirimi yarışı
GÖRÜŞ - Modi hükümetinin ikinci dönem kararlarına genel bir bakış

Benzer haberler

Sırbistan'da 'Türk Film Haftası' heyecanı

Sırbistan'da 'Türk Film Haftası' heyecanı