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Dünya

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de güvenlik kısıtlamalarını kaldırdığı iddiası

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de merkezi hükümetin bölgenin özel statüsünü kaldıran anayasa değişikliğinin ardından önlem olarak getirdiği güvenlik ve haberleşme kısıtlamalarının kaldırıldığı iddia edildi.

Emre Aytekin   | 13.09.2019
Hindistan'ın Cammu Keşmir'de güvenlik kısıtlamalarını kaldırdığı iddiası

Ankara

Hint haber ajansı ANI'da yer alan habere göre, Hindistan'da merkezi hükümetin atadığı Cammu Keşmir hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesiden yapılan açıklamada, 5 Ağustos'tan itibaren uygulanan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerin kaldırıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kısıtlamalar tüm bölgelerde kaldırılmış, trafik akışı normale dönmüştür. Telefon hatları tamamen açılmıştır. Kupwara ve Handwara da mobil ağlar yeniden çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

Yeni kısıtlamalar

Öte yandan PTI haber ajansı resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Hazratabal ve çevresinde cuma namazı nedeniyle bazı yeni güvenlik tedbirlerinin devreye sokulacağı, kent merkezindeki 5 polis karakolu çevresindeki seyahat kısıtlamalarının süreceği bildirildi.

Cammu Keşmir'de int güvenlik güçlerinin 5 Ağustos'tan bu yana aldığı olağanüstü önlemler nedeniyle başkent Srinagar ve diğer kentlerin büyük bölümü polis barikatları ve dikenli tellerle çevrildi. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle halk sokaklara çıkamıyor, dükkanlar ve iş yerleri kapalı bulunuyor.

Telefon hatlarının ve internet hizmetinin kesilmesi nedeniyle Keşmirliler yakınlarıyla haberleşmekte ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşıyor.

Hint yönetimi kısıtlamaları son haftalarda kısmen hafifletmeye başladıysa da kısıtlamaların yol açtığı tedirginlik henüz geçmiş değil. Okullar açıldığı halde az sayıda öğrenci derslere devam edebiliyor. Dükkanların büyük bölümü ise hala kepenklerini açmış değil.

Anayasa değişikliğinin ardından gözaltına alına yerel siyasi liderler, kamu çalışanları ve bağımsızlık yanlısı aktivistler ise halen hapiste tutuluyor.

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