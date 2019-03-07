İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı.
Kudüs/Ramallah
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 17 Filistinli gözaltına alındı.
Açıklamada, Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.
İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi daha yıktı
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir aileye ait yapım aşamasındaki evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Nablus kentine bağlı Berga beldesinde Filistinli Müşir Sümeyman Seyf'e ait inşa halindeki iki katlı ev, beldeye baskın düzenleyen İsrail güçleri tarafından yıkıldı.
İsrail güçlerinin bu sabah Oslo Anlaşması'na göre "C" bölgesi içinde kalan söz konusu yapının "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılacağına dair tebligatı Seyf ailesine teslim ettiği ve ardından evin yıkımına başladığı belirtildi.
İsrail ordusu, bu sabah geçen yıl sonu 2 İsrail askerini öldürmekle suçlanan Filistinli Asım el-Bergusi'nin Ramallah kentine bağlı Kober beldesindeki evini de yıkmıştı.
Asım Bergusi, 9 Aralık 2018'de Ofra Yahudi yerleşim biriminde 8 Yahudi'nin yaralanması, 12 Aralık'ta da Givat Asaf yerleşim biriminde 2 askerin ölmesi ve birinin yaralanmasıyla sonuçlanan 2 saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.
İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C" bölgesinde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.