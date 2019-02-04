İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

KUDÜS

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "İsrail karşıtı eylemlere karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nin güney sınırından İsrail'e geçmeye çalışan bir Filistinlinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar, Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof Arnaout