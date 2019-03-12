Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.13
Dolar
5.43
BIST 100
101,413.40
Altın
1,295.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu İzmir'de konuşuyor Adalet Bakanı Gül konuşuyor
logo
Dünya

İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Mustafa Deveci   | 12.03.2019
İsrail güçleri 11 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta

Benzer haberler

Meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

Meslekten ihraç edilen 58 polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da provokatif hareket

Ağrı merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

HDP seçim bürosu açılışında 'terör propagandası'na gözaltı

HDP seçim bürosu açılışında 'terör propagandası'na gözaltı
İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı
HDP mitinginde 'terör propagandası' gözaltısı

HDP mitinginde 'terör propagandası' gözaltısı