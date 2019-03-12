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Dünya

Brezilya'da şiddetli yağışlar 12 can aldı

Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlarda 12 kişi hayatını kaybetti.

Emel Öz Gözellik   | 12.03.2019
Brezilya'da şiddetli yağışlar 12 can aldı

Sao Paulo

Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo kentinde ve çevresinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.

Sao Paulo Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada, Sao Paulo ve çevresinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölgede aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım sağlanamadığı ifade edildi.

Vali Joao Doria, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Bölgede pazar gününden beri etkili olan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.

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