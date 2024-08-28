Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Al Sani'nin telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.