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Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

Can Efesoy  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ile Al Sani'nin telefon görüşmesinde, Hamas ve İsrail arasında devam eden ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ile Gazze'deki durum ele alındı.

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