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Dünya

İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürme kararı aldı.

Mustafa Deveci   | 23.05.2019
İsrail Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

Quds

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesini düşürme kararı aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli balıkçıların avlanma mesafesinin 15 milden 10 mile indirildiği belirtildi.

Gazze'den İsrail tarafına gönderilen ve bölgede yangınlara neden olan yanan balonlar nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

Tel Aviv yönetimi, yerel basında çıkan ve Hamas tarafından yalanlanan ateşkese varıldığı yönündeki haberlerin ardından 21 Mayıs'ta Gazzelli balıkçıların avlanma mesafesini 12 milden 15 mile çıkarmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistinli Balıkçılar Sendikası verilerine göre, Gazze'de yaklaşık 4 bin kişi geçimini balıkçılıkla sağlıyor.

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