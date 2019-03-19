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Dünya

İsrail Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Gazze sınırında ablukanın kaldırılması için düzenlenen gösterilere insansız hava araçları, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Afra Aksoy,Zeynep Hilal Karyağdı   | 19.03.2019
İsrail Gazze'de 3 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: AA/Mustafa Hassona

Gazze

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde ablukanın kaldırılması için düzenlenen barışçıl eylemlere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki "deniz eylemleri"

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentinin İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail'in hava ve denizden uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle gerçekleştirilen deniz eylemine katıldı. Sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti. ( Mustafa Hassona - Anadolu Ajansı )

Filistinliler, "Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi" tarafından düzenlenen gösteriye katılmak için Gazze'nin kuzey deniz sınırı yakınlarında bir araya geldi.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen barışçıl eylemde Filistinlilerin bulunduğu 20 kadar kayık denize açıldı. 

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Filistinlilerin toplandığı bölgenin yakınlarını bombaladı. İsrail askerleri ayrıca denize açılan kayıklara ateş açtı, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında 1 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise, "İsrail uçakları, Gazze'nin kuzeyinde yanıcı balonlar atan terörist bir gruba saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda da bölgedeki ablukanın kaldırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki gösteriye gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 2 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

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