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Dünya

İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

Mustafa M. M. Haboush,Safiye Karabacak   | 16.06.2021
İsrail Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

İsrail savaş uçaklarıyla Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden alevler yükseldi. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi füzelerle hedef aldı. Uçaklar ayrıca Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi de bombaladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, henüz saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Ateşkesin ardından ilk saldırı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırısının Gazze'den İsrail tarafına gönderilen yanan balonlara karşılık düzenlendiği ifade edildi.

İsrail ordusu 21 Mayıs'taki ateşkesten bu yana Gazze'ye ilk kez saldırı düzenledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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