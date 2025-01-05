İsrail, Gazze kentine bombardımanı yoğunlaştırdı
İsrail ordusunun 457 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 88 kişinin daha öldürülmesiyle 45 bin 805'e yükseldi.
Gazze/İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 457 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 88 kişinin yaşamını yitirdiği, 208 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 805'e, yaralı sayısının da 109 bin 64'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta "Huluv" ailesine ait bir evi bombaladı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta "Huluv" ailesine ait bir evi bombaladığını ifade etti.
Saldırının ardından evin enkazından bir Filistinlinin cansız bedeni ile çok sayıda yaralı çıkarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Refah kentinin kuzeybatısındaki bölgelere, Ard Ebu Mualla çevresine, Cedid Mülteci Kampı'nın batısına, Nusayrat'ın kuzeyine topçu atışları gerçekleştirdi.
İsrail savaş gemileri de Nusayrat Mülteci Kampı'nın batı bölgelerini bombaladı.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ise Filistinlilerin evleri hedef alındı, bir kişi hayatını kaybetti.
Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Tuffah beldesindeki Kadim Sultan Camisi yakınlarında da bir evi bombaladı, saldırıda 2 Filistinli yaralandı.
Görgü tanıkları, İsrail askeri araçlarının Gazze kentinin kuzeybatısındaki Saftavi bölgesine ateş açtığını, kentin güney ve kuzeyindeki konutları da bombaladığını aktardı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 658 Filistinli öldü, 108 bin 583 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.