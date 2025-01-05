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Dünya

Trump, İtalya Başbakanı Meloni'yi malikanesinde ağırladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Trump, İtalya Başbakanı Meloni'yi malikanesinde ağırladı

Palm Beach

Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-12 Ocak tarihlerindeki Roma seyahati öncesi, Trump'ı ziyaret etti.

İtalya Başbakanı'nı Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün harika bir kadın ile birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor." ifadelerini kullandı.

Birlikte belgesel gösterimine katılan ikili, ardından akşam yemeği yedi.

Trump, başkanlık yarışını kazanmasının ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı da malikanesinde ağırlamıştı.


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