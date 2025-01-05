Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,614.10
BTC/USDT
97,722.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor.
logo
Dünya

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti

Yunanistan'ın eski başbakanlarından Kostas Simitis, 88 yaşında hayata gözlerini kapadı.

Derya Gülnaz Özcan  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti

Atina

Yunanistan'daki Korinthos Hastanesi'nden yapılan açıklamada, eski Başbakan Simitis'in bu sabah ambulansla hastaneye getirildiği, ancak hayatını kaybetmiş olduğu bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bu sabah ölen Simitis, Noel tatili için Korinthos'daki yazlığında bulunuyordu ve herhangi bir sağlık sorunu yaşamıyordu.

Hastane personeli Simitis'in uykusunda hayatını kaybettiği yönünde tahminlerde bulunsa da ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane protokolü gereği otopsi yapılacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise kendi partisi Yeni Demokrasi'nin onlarca yıl en büyük rakibi olmuş Panhelenik Sosyalist Harekete (PASOK) hizmet etmiş Simitis'in ölümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülkeye önemli adımlarda eşlik eden değerli ve kibar siyasi rakip Kostas Simitis'i üzüntü ve saygı ile uğurluyorum." ifadesini kullandı.

Başbakan Miçotakis, Kostas Simitis'in Yunanistan'da 1967-1974 döneminde hakim olan cunta rejimine karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek, Simitis'in daha sonra PASOK'ta kurucu üye ve parti lideri olarak üstlendiği liderlik rollerini de hatırlattı.

Miçotakis, Simitis'in eşi Dafni Simitis ve çocuklarına başsağlığı diledi.

Dünyaya 1936'da gelen Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.

Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem PASOK lideri hem de Başbakan olarak hizmet verdi.

Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede de dersler verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ı andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in babasıyla görüştü
Göç İdaresi Başkanlığından Suriyelilerin geri dönüş işlemlerine ilişkin bilgilendirme
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı

Benzer haberler

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kostas Simitis hayatını kaybetti

Yunanistan 2024'te tarihinin en sıcak kışı ve yazını yaşadı

Türkiye ve Suriye deniz yetki anlaşması: Bölgesel güç dengesinde yeni bir dönem mi başlıyor?

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, 4 ay sahalardan men edildi

PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, 4 ay sahalardan men edildi
Yunanistan'da çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyecek program açıklandı

Yunanistan'da çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyecek program açıklandı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'de "aktif bir aktör" olduğunu belirtti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Türkiye'nin Suriye'de "aktif bir aktör" olduğunu belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet