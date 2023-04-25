Dolar
19.43
Euro
21.31
Altın
1,989.69
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,891.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
logo
Dünya

İsrail güçleri, Ramallah'ta kısıtlamaları sıklaştırıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kısıtlamaları artırırken Yahudi yerleşimciler de kentin girişlerinden birini kapattı.

Mohammed Ghifari, Halime Afra Aksoy  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
İsrail güçleri, Ramallah'ta kısıtlamaları sıklaştırıyor Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, sabah saatlerinde Ramallah'taki "Uyun el-Haramiye" bölgesini, "Uyun el-Haramiye" ile "Ayn Sinya" bölgeleri arasındaki yolu ve kentin doğusundaki Celezon Mülteci Kampına ulaşan yoldaki geçişi kapattı.

Öte yandan İsrail ordusu, Ramallah'ın kuzeybatısındaki En-Nebi Salih köyü yakınlarında askeri kontrol noktası kurdu, "Beyt El" Yahudi yerleşim birimi ile "Uyun el-Haramiye" bölgesi arasında yer alan bölgedeki askeri konuşlandırmasını artırdı.

İsrail askerleri, bölgede Filistinlilere ait bazı araçları durdurdu; toplu taşıma araçları başta olmak üzere bazılarında arama yaptı.

Öte yandan Yahudi yerleşimciler ise Ramallah ve Bire kentlerinin kuzey girişi olan Beyt El kontrol noktasını taşlarla kapattı, Filistinlilere ait araçların geçişini engelledi.

Bu sabah saatlerinde Ramallah'ın kuzeyinde bir Yahudi yerleşimci, yoldan geçen bir araçtan açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanmıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin son dönemde Filistin kentlerine ve beldelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'da gerginlik hakim.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor
Malatya'da ağır hasarlı 6 katlı bina çöktü
AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

Benzer haberler

İsrail güçleri, Ramallah'ta kısıtlamaları sıklaştırıyor

İsrail güçleri, Ramallah'ta kısıtlamaları sıklaştırıyor

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da gözaltına aldığı Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Yahudi yerleşimciler, 13 gün sonra Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail Cumhurbaşkanı, yargı reformu krizini ülke tarihinin "en tehlikeli krizi" olarak niteledi

İsrail Cumhurbaşkanı, yargı reformu krizini ülke tarihinin "en tehlikeli krizi" olarak niteledi
İsrailliler, Netanyahu hükumetinin yargı düzenlemesine karşı gösterilerini sürdürüyor

İsrailliler, Netanyahu hükumetinin yargı düzenlemesine karşı gösterilerini sürdürüyor
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bayram hazırlıkları fasıl eğlencesiyle başladı

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bayram hazırlıkları fasıl eğlencesiyle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet