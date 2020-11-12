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Dünya

İsrail’den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yeni yol projesi

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kenti ve çevresinde bulunan Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs’e bağlamak için yeni yol açma projesine başladı.

Esat Fırat   | 12.11.2020
İsrail’den Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yeni yol projesi

Kudüs

Yerel Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi üyesi Yusuf Ebu Mariya AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’e bağlı yol yapım ekiplerinin Yahudi yerleşim birimlerini Kudüs’e bağlamak için çalışmalara başladığını belirtti.

Ebu Mariya, El-Halil’in Beyt Ummer ile Halhul beldeleri bölgesinde başlayan yol yapım çalışmaları kapsamında, Filistinlilere ait 1170 dönüm araziye el konulduğunu ifade etti.

Projenin El-Halil ile Beytullahim’deki Yahudi yerleşim birimlerine uzanan bir raylı sistemi de içerdiğine dikkati çeken Ebu Mariya, bu projenin İsrail’in El-Halil kentini ilhak etmesini kolaylaştıracağına vurgu yaptı.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now hareketine göre, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yürüttüğü Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetleri, ABD Başkanı Donald Trump döneminde arttı.

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