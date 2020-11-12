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Dünya

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a 'geçmiş olsun' telefonu

Kovid-19 teması nedeniyle tedbir olarak karantinada bulunan Dendias, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, kendisini arayan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Tevfik Durul   | 12.11.2020
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a 'geçmiş olsun' telefonu

Atina

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir kişiyle teması nedeniyle tedbir olarak karantinaya giren Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefonda görüştü.

Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini telefonla arayan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Çavuşoğlu'na, kendi sağlık durumuyla ilgili bilgi verdiğini belirten Dendias, "İyi durumda olduğumu, sadece tedbir amaçlı karantinaya girdiğimi söyledim." ifadesini kullandı.

Dendias, Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için dün karantinaya girmiş, resmi ziyaret kapsamında Atina'da bulunan Mısırlı mevkidaşı Samih Şükrü ile dün akşam yapmayı planladığı görüşmesini iptal etmişti.

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