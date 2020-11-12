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Dünya, Libya

Libya ordusu: Sirte ve Cufra'daki hareketlilik milislerin tahliye edilmediğini gösteriyor

Libya ordusu Sirte ve Cufra'daki askeri hareketliliğin bölgenin paralı askerlerden ve silahlı milislerden boşaltılmadığını ortaya koyduğunu açıkladı.

Said İbicioğlu   | 12.11.2020
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'daki hareketlilik milislerin tahliye edilmediğini gösteriyor

Trablus

Libya krizindeki taraflar arasında yürütülen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının Sirte'deki 6. turunun üçüncü gününde Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Kununu, Cufra ve Sirte'deki askeri hareketliliğin bölgenin paralı askerler ve silahlı milislerden boşaltılmadığının delili olduğunu belirterek, "Bu uygulamaların barışçıl diyalog yolunun kapanmasına neden olmasını istemiyoruz ancak paralı askerlerin süngüleri ve hava savunması altında pazarlık yapmayı kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Libya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) bu durumdan habersiz olmadığını savunan Kununu, şöyle devam etti:

"Sirte'de olanlar ileriye doğru bir adım olarak nitelendirilemez. Eğer durum düzeltilmezse, müzakerelerin sonuç veremeyeceğini söylemekten korkuyoruz. 5+5 görüşmelerinde şimdiye kadar olanların, kalıcı ateşkes anlaşmasının seyri ile uyuşmadığına UNSMIL'in dikkatini çekeriz."

BM heyeti, 10 Kasım Salı günü Sirte kentinde müzakerelerin 6. turunun başladığını duyurmuştu.

Cenevre'de 23 Ekim'de varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması ve bunun için alt komitelerin oluşturulmasının ele alınacağı belirtilmişti.

Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ardından, Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde geçen hafta düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında, kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşı sağlanmıştı.


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