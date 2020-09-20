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Dünya

İsrail’de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Mustafa Deveci   | 20.09.2020
İsrail’de Kovid-19 karantinasına rağmen Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

Kudüs

İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle alınan 3 haftalık karantina kararına rağmen Batı Kudüs'te toplanan bir grup, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye Kovid-19 karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.

Netanyahu’yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Araçla ezme girişimi son anda önlendi 

Öte yandan kimliği açıklanmayan bir kişi, aracını protestonun yapıldığı meydandaki göstericilerin üzerine sürmek istedi.

Araç meydana ulaşmadan durdurularak şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.

Karantinada protestolara izin verilmiş, katılımcı sayısına kısıtlama getirilmemişti. 

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