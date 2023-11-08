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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas’ın saldırısında yakınlarını kaybeden İsraillilerden Netanyahu’ya istifa çağrısı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin aileleri, birinci ay anma töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ve hükümetini istifaya çağırdı.

Enes Canlı, Turgut Alp Boyraz, Muhammet İkbal Arslan  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Hamas’ın saldırısında yakınlarını kaybeden İsraillilerden Netanyahu’ya istifa çağrısı

Quds

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde 7 Ekim'in birinci ayındaki anma töreni için yüzlerce kişilik grup toplandı. Törende Hamas’ın düzenlediği saldırının tarihi 7 Ekim için "7.10" ve Yahudiliğin sembolü "Davut Yıldızı" biçiminde dizilmiş mumlar yakıldı.

Anma törenine katılanların Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için "Onları evine getirin" pankartlarının yanı sıra hükümet karşıtı dövizler taşıdığı dikkati çekti.

Anma törenine katılanlar, Netanyahu'ya taşıdıkları pankartla "Evine git" diye seslendi. Hükümetteki iktidar koalisyonundaki 64 milletvekiline atıfla "64'ü verip Gazze'deki esirleri geri alalım" yazılı dövizler taşındı.

Anma töreninde konuşma yapan anne ve babasını 7 Ekim'deki saldırılarda kaybetmiş olan Maoz Inon, Netanyahu'yu sert biçimde eleştirdi.

Inon, "Aradan bir ay geçti. Netanyahu ne bir aileyi taziye için aradı ne de bir cenazeye katıldı. Aileler parçalandı. Tüm konuştuğum aileler kimi suçlayacağını biliyor: İsrail'in Başbakanı. Buraya Netanyahu'ya 'git' demek için geldim." diye konuştu.

İsrail Meclisi önünde bir taziye çadırı kuracaklarını ve Netanyahu hükümeti istifa edene kadar buradan ayrılmayacaklarını söyleyen Inon, "İsraillileri yeni bir ümit ve eşitlik inşa etme yolunda gelip bizlere katılmaya davet ediyorum." dedi.

Gazze Şeridi çevresindeki Kissufim beldesinde oğlunu kaybeden Yaakov Godo da yaptığı konuşmasında, 7 Ekim’de yaşananlardan dolayı İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'yu suçladı.

Törende slogan atılmadı ve çoğunlukla sükunet hakimdi ancak yapılan konuşmalar sırasında Netanyahu'nun adı geçtiğinde kalabalık ıslık çalarak tepki gösterdi.

Hamas saldırısında anne ve babasını kaybeden İsrailli: Netanyahu iktidarda kalırsa savaş bitmez

Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırıda anne ve babasını kaybeden İsrailli Moaz Inon, “Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş asla bitmeyecek” dedi.

Saldırının üzerinden bir ay geçmesi dolayısıyla İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki konutunun önünde bir anma töreni düzenlendi.

İsrailli gazeteci Oren Ziv’in, X sosyal medya hesabından paylaştığı videoda dünyaya seslenen Inon, Netanyahu’ya değil barışa destek verilmesi çağrısında bulundu.

Inon, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya liderleri İsrail’i desteklemeyi bırakmazsa savaş asla bitmeyecek. Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek. Bu yüzden dünyaya şu çağrıda bulunuyorum; Netenyahu’yu desteklemeyin. Bize silah göndermeyin. Savaş gemisi göndermeyin. Bize barış gönderin, sevgi gönderin, uzlaşı gönderin.”

Gazze'de hayatını kaybeden 89 UNRWA çalışanı BM Cenevre Ofisi'nde anıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden 89 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı için BM Cenevre Ofisi'nde anma töreni düzenlendi.

BM yetkilileri ve çalışanları, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler UNRWA çalışanlarını anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, X sosyal medya platformunda bu anlara ilişkin görüntüleri paylaşırken, "Bugün BM Cenevre Ofisi'nde, Gazze'de öldürülen UNRWA meslektaşlarımızı andığımız, hüzünlü ve son derece üzücü bir an. Şu ana kadar 89 kişi hayatını kaybetti. Bu şoke edici bir durum." ifadelerini kullandı.

UNRWA, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamasında, Gazze Şeridi'nde öldürülen UNRWA çalışanları sayısının 89'a çıktığını belirterek, "Bu, BM tarihinde, bir çatışmada öldürülen en yüksek BM yardım çalışanı sayısıdır." ifadesi kullanmıştı.

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