Dolar
28.52
Euro
30.50
Altın
1,968.42
ETH/USDT
1,879.00
BTC/USDT
35,263.00
BIST 100
7,926.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın saldırılarında yakınlarını kaybeden İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu

Abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim sabahı Hamas'ın düzenlediği saldırılarda yakınlarını kaybeden İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetin istifası için Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde çadır kurdu.

Enes Canlı  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Hamas'ın saldırılarında yakınlarını kaybeden İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu Fotoğraf: Enes Canlı/AA

Kudüs

Abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde 7 Ekim sabahı Hamas'ın düzenlediği saldırılarda yakınlarını kaybeden İsrailliler, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetin istifası için Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde çadır kurdu.

7 Ekim'deki saldırılarda anne ve babası ölen Maoz Inan ile bazı İsrailliler, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde düzenlenen anma töreninin ardından Netanyahu'nun istifası talebiyle bölgede bir taziye çadırı kurmaya başladı.

İsrailli aktivistler, yatakları, çubukları, brandaları taşıyarak bölgede tenteli bir çadır hazırladı. İsrail polisi ise Meclise çıkan yoldaki demir bariyerlerin arkasında güvenlik önlemi aldı. Bölgeye getirilen bir TOMA daha sonra alandan ayrıldı.

Maoz Inan, akşam saatlerinde 7 Ekim'in üzerinden bir ay geçmesi üzerine düzenlenen anma töreninde, yaşananlardan dolayı Başbakan ve hükümetini suçlayarak Netanyahu ve iktidardaki koalisyon istifa edene kadar Meclis önünde kurdukları çadırda kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oldu
Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz" operasyonlarında 43 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Harris, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

ABD Temsilciler Meclisinden Filistinli üye Tlaib'in İsrail'e ilişkin eleştirilerini kınama kararı

Cezayir İşçi Partisi’nden Cezayir’e Arap Birliği’nden çekilme çağrısı

Hamas'ın saldırılarında yakınlarını kaybeden İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu

Hamas'ın saldırılarında yakınlarını kaybeden İsrailliler Netanyahu'nun istifası için çadır kurdu
Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bobmardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı
Hamas’ın saldırısında yakınlarını kaybeden İsraillilerden Netanyahu’ya istifa çağrısı

Hamas’ın saldırısında yakınlarını kaybeden İsraillilerden Netanyahu’ya istifa çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet