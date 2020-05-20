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Dünya

İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayının sonlarından itibaren kapatılmaya başlanan ülkedeki tüm ibadethanelerin bugünden itibaren yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Esat Fırat   | 20.05.2020
İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle mart ayının sonlarından itibaren kapatılmaya başlanan ülkedeki tüm ibadethanelerin bugünden itibaren yeniden ibadete açılacağını duyurdu.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile yaptığı istişare sonrası ülkedeki ibadethanelerin yeniden açılmasına karar verdiğini belirtti.

İbadethanelerin kişisel temizlik, maske kullanımı, iki metrelik aralıklarla ibadete durmak ve 50 kişiyi aşmamam şartıyla açılacağına işaret eden Netanyahu, cami ve kiliselerin de dahil olup olmadığına ayrıca yer vermedi.

Ancak İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, söz konusu kararın ülkedeki cami ve kiliseleri de kapsadığı, Ramazan Bayramı’ndan sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın da ibadete açılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede 278 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 16 bin 659'a yükseldi.

İsrail yönetimi, cuma günü Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirdiği tedbirleri gevşetirken, açık alanda sınırlı sayıda davetlinin katılabileceği düğünlerin önünü açmıştı.

İsrail'de daha önce de salgın nedeniyle kapatılan okullarda eğitim kademeli olarak başlamış, alışveriş merkezleri ve pazarlar da yeniden açılmıştı.

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