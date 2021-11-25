Dolar
11.99
Euro
13.46
Altın
1,792.08
ETH/USDT
4,340.00
BTC/USDT
58,383.00
BIST 100
1,820.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aliağa Küçükbaş Damızlık Koyun Üretim Merkezi protokol imza töreninde konuşuyor
logo
Dünya

Belçika: (İsrail'le etiket krizi) Politikamız aynı, AB kararını uyguluyoruz

Belçika Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki topraklardan ihraç edilen ürünlere "İsrail malı" etiketi kullanılmasını engelleyen Avrupa Birliği Komisyonu kararını uyguladıklarını, politikalarının değişmediğini duyurdu.

Selen Temizer   | 25.11.2021
Belçika: (İsrail'le etiket krizi) Politikamız aynı, AB kararını uyguluyoruz

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bakanlığın açıklaması, Brüksel'de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Idan Roll'ün, Belçika'nın İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerini "İsrail'de üretilmiştir" yerine "Yerleşim birimlerinde üretilmiştir" şeklinde damgalama kararı alması nedeniyle temaslarını iptal etmesi üzerine geldi.

Belçika Dışişleri Bakanlığından ülkenin yüksek tirajlı gazetesi Le Soir'e yapılan açıklamada ise "Belçika'nın politikasının değişmediği ve söz konusu 'ayrıştırmanın', yazılı biçimde yıllardır yürürlükte olduğu" belirtildi.

Açıklamada ayrıca "Dışişleri Bakanı Sophie William'ın ofisinin dünkü toplantılarının gerçekleşmemiş olmasından üzüntü duyduğu" ifade edildi.

Yine Le Soir'de yer alan bir habere göre, Belçika bu kararı bir sene kadar önce AB Komisyonunun yayınladığı kılavuza göre aldı.

Ancak 21 Kasım'a kadar söz konusu karar, "Belçika'nın farklılaştırma politikasını öne çıkarmak niyetinde olduğunu" belirtmekle yetiniyor ve bu politikanın uygulanması "dışişleri bakanının takdirine" bırakıyordu.

Söz konusu tarihte ise Dışişleri, Ekonomi ve Maliye Bakanlıkları ortak bir uzlaşıyla başta etiketlerdeki denetimleri sıkılaştırmak üzere somut tedbirler almaya karar verdi.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin dünkü haberine göre, İsrailli Bakan söz konusu gelişme üzerine dışişleri bakanlığı ve parlamento temaslarını iptal etti.

İsrail işgali altındaki topraklar ve yasa dışı yerleşimlerden ihraç edilen ürünlerle ilgili AB kararları

AB Komisyonundan 11 Kasım 2015'te yapılan açıklamada İsrail işgali altındaki bölgelerden gelen ürünlerin menşesine ilişkin bir kılavuz yayınlanmıştı. Bunun yeni olmadığı, mevcut AB mevzuatının etkili bir şekilde uygulanmasını hedeflediği belirtilmiş ve "Amaç, üye ülkelere ve tüketicilere ürünler hakkında gerekli bilgileri vermek." denilmişti.

Avrupa Adalet Divanı da 2019 yılında İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden AB'ye ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de Kovid-19'a karşı aşılananların oranı yüzde 76,8'e ulaştı
Sağlık Bakanı Koca: TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Alman Hükümet Sözcüsü Seibert: Benzerini yaşamadığımız acil duruma doğru gidiyoruz
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verildi

Benzer haberler

Belçika: (İsrail'le etiket krizi) Politikamız aynı, AB kararını uyguluyoruz

Belçika: (İsrail'le etiket krizi) Politikamız aynı, AB kararını uyguluyoruz

Ürdün halkı hükümetin İsrail'le 'enerji karşılığı su' mutabakatına tepkili

Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşim birimi inşasını onaylamasına tepki

Brüksel'de Uber'in taksi uygulaması kapanacak

Brüksel'de Uber'in taksi uygulaması kapanacak
BM, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin 57,7 milyar dolara mal olduğunu açıkladı

BM, İsrail'in Batı Şeria'daki işgalinin 57,7 milyar dolara mal olduğunu açıkladı
İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı

İsrail 5-11 yaş aralığındaki çocukları Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı