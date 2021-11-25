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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında yükseliş devam ediyor

İtalya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 13 bin 764 yeni vaka tespit edildi. Milano ve bazı şehirlerde maske kullanımı açık havada da zorunlu hale getirildi.

Barış Seçkin   | 25.11.2021
İtalya'da Kovid-19 vaka sayılarında yükseliş devam ediyor

Roma

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 649 bin 998 testte 13 bin 764 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Ülkede dün 12 bin 448 vaka kaydedilmişti.

Salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 968 bin 341'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 166 bin 598'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 588'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 71 artarak 133 bin 486'ya çıktı.

İyileşenlerin sayısı 6 bin 404 artışla 4 milyon 668 bin 257'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 94 milyon 381 bin 85 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 530 bin 428 oldu. Ülkede aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 84,3’ü buldu.

Bazı şehirlerde açık havada maske zorunluluğu

Vakaların hızla yükseldiği ülkenin kuzeyindeki bazı kentlerde yerel yönetimler, virüsün yayılmasının önüne geçmek için geçen kış aylarında olduğu gibi açık havada maske zorunluluğunu geri getirdi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano ve Bergamo'da 27 Kasım-31 Aralık döneminde maske kullanımı açık havada da zorunlu hale geldi.

Bolonya kentinde ise yarından itibaren 9 Ocak 2022'ye kadar açık havada maske takmak gerekecek.

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