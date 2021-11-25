Libya'da parlamento seçimleri için 2 bin 241 kişi aday oldu
Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri için toplam aday sayısının 2 bin 241 olduğunu açıkladı.
Trablus
Libya Yüksek Seçim Komisyonunun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm seçim bölgelerinde parlamento seçimi için toplam aday sayısı 2 bin 241 oldu." ifadelerine yer verildi.
Yüksek Seçim Komisyonu, Libya’da 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter’in de aralarında bulunduğu 73 kişilik aday listesini açıklamıştı.
Komisyon, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam da aralarında bulunduğu 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.
Libyalılar, seçimlerin petrol zengini olan ülkelerinde silahlı çatışmanın sona ermesine katkıda bulunacağını umuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.