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Dünya

Libya'da parlamento seçimleri için 2 bin 241 kişi aday oldu

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri için toplam aday sayısının 2 bin 241 olduğunu açıkladı.

Safiye Karabacak   | 25.11.2021
Libya'da parlamento seçimleri için 2 bin 241 kişi aday oldu

Trablus

Libya Yüksek Seçim Komisyonunun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm seçim bölgelerinde parlamento seçimi için toplam aday sayısı 2 bin 241 oldu." ifadelerine yer verildi.

Yüksek Seçim Komisyonu, Libya’da 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter’in de aralarında bulunduğu 73 kişilik aday listesini açıklamıştı.

Komisyon, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam da aralarında bulunduğu 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Libyalılar, seçimlerin petrol zengini olan ülkelerinde silahlı çatışmanın sona ermesine katkıda bulunacağını umuyor.

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