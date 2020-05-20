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Dünya

Sudan ABD mahkemesinin tazminat kararını temyize götürecek

Sudan, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Kenya ve Tanzanya’daki ABD büyükelçiliklerine 1998’de yapılan saldırılarla ilgili Sudan yönetiminin, kurbanlara ve yakınlarına milyonlarca dolar tazminat ödemesi kararına itiraz edecek.

Ömer Erdem   | 20.05.2020
Sudan ABD mahkemesinin tazminat kararını temyize götürecek

Hartum

Sudan, ABD Yüksek Mahkemesi'nin, Kenya ve Tanzanya’daki ABD büyükelçiliklerine 1998’de yapılan saldırılarla ilgili Sudan yönetiminin, kurbanlara ve yakınlarına milyonlarca dolar tazminat ödemesi kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Sudan Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hartum'un, Nairobi ve Darüsselam'daki saldırılar ya da başka bir terör olayıyla kesinlikle bir bağlantısı bulunmadığı belirtilerek, Washington yönetimi ile tazminat meselesini çözmek için görüşmelere devam edileceği vurgulandı.

Hartum hükümetinin bu meseleye çözüm getirmek, ilişkileri tamamen normalleştirmek ve eski rejimin ağır miraslarından birinden daha halkı kurtarmak için Washington ile temasları sürdüreceği bildirilen açıklamada, Yüksek Mahkeme'nin hükmettiği tazminat miktarının 7,4 milyar dolarlık kısmı için temyiz mahkemesine gidileceği kaydedildi.

ABD Yüksek Mahkemesi, pazartesi günü, El-Kaide'nin 1998'de ABD'nin Nairobi ve Darüsselam Büyükelçiliklerine düzenlediği terör saldırısının kurbanlarının Sudan'a açtığı davaya ilişkin kararını açıklamış, Sudan yönetiminin, kurbanlara ve yakınlarına 4,3 milyar doları "cezai tazminat" olmak üzere toplam 10,2 milyar dolar tazminat ödemesine hükmetmişti.

El-Kaide'nin bombalı saldırılarında 224 kişi yaşamını yitirmiş binlerce kişi yaralanmıştı. Olayın ardından, birçok kurban ve yakını ABD'deki eyalet ve federal mahkemelere başvurarak, saldırılardan dolayı Sudan hükümetini suçlamış ve tazminat talep etmişti.

ABD mahkemeleri, daha önce görülen davalarda, söz konusu saldırılarda Sudan'ın terör örgütü El Kaide ve örgüt lideri Usame Bin Ladin'e yardım ettiğine hükmetmişti. 

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