İsrail Cumhurbaşkanı Rivlin ile Filistin Devlet Başkanı Abbas koronavirüsü konuştu
İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kudüs
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Cumhurbaşkanı Rivlin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile konuştum. Kriz sırasında çalışma ve iş birliği yapma yeteneğimizin gelecekte de birlikte çalışabilme yeteneğimizin bir kanıtı olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas'ın da salgının bölgede ve dünyada yayılmasına karşı iki ülkenin iş birliğinin gerekliliğine işaret ederek, Rivlin'in koordinasyonu sağlama girişimini memnuniyetle karşıladığı belirtildi.
Filistin ve İsrail makamlarına göre, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 44'e, İsrail'de ise 433'e yükselmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.