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Dünya, Koronavirüs

Küba'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Karayipler ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 18.03.2020
Küba'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ülke basınındaki haberlere göre, Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Havana'da 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki İtalyan turistin hayatını kaybettiği duyuruldu. 

Böylece, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm yaşanmış oldu.

ABD ve İspanya'dan ülkeye dönen 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla Küba'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7'ye çıktı.




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