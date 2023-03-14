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Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail'de durum oldukça tehlikeli

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümetin yargı reformu planının ardından, ülkesindeki durumun "çok tehlikeli, siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili sonuçları olabileceği" uyarısında bulundu.

Hamdi Yıldız  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: İsrail'de durum oldukça tehlikeli

Palestinian Territory

İbranice yayın yapan Israel Today gazetesine göre Herzog, Tel Aviv Belediyesi'nin kendisine “fahri hemşehrilik” vermek üzere düzenlediği törende açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında şu an kendilerini parçalayan iç çekişmeye dair birkaç söz söylemek istediğini dile getiren Herzog "Biz, oldukça tehlikeli bir durumdayız. Bunun siyasi, ekonomik toplumsal ve güvenlik açısından sonuçları olabilir" dedi.

Herzog, içinde bulundukları sosyal ve anayasal krizden çıkış için bir yol bulmak konusunda büyük bir çaba gösterdiğinin gizli olmadığını kaydetti.

Koalisyon hükümeti ve muhalefetten krizin tüm taraflarıyla bir araya geldiğini hatırlatan Herzog, durumun oldukça endişe verici ve zor olduğunu ve meselenin siyasi çözüm ile ilişkili olmayıp bir ümit ve denge kuracak şeklin bulunması için müthiş bir çaba sarfedilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Herzog, daha önce birkaç kez, ülkesinin derin bir çatışmanın içinde olduğunu ve "toplumun daha fazla parçalanmaması ve anayasal bir kriz yaşanmaması" için çalıştığını belirtmişti.

Netanyahu hükümeti, 21 Şubat'ta tartışmalı yasa teklifini on binlerce göstericinin ülke genelinde gün boyu süren protestolarının gölgesinde birinci turda Meclisten geçirmişti. Yasanın geçmesi için Mecliste üç oylama yapılması gerekiyor.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi

İsrail'de başta Tel Aviv olmak üzere çeşitli kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı kitlesel protestolar 10 haftayı geride bıraktı.

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.

Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini Meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.

Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.

Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.

Hükümetin yargı paketi içinde açıkladığı maddeler, İsrail içinde ve uluslararası alanda yargının yetkilerini kısıtladığı gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirilmişti.

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